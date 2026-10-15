बिलासपुर सिम्स अस्पताल की नर्सों ने दिखाया शक्ति प्रदर्शन, ठेका प्रथा बंद करने की हुंकार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ नर्सिंग आफिसर्स एसोसिएशन के बैनर तले बुधवार को सिम्स अस्पताल के नर्सिंग कर्मचारियों ने अपनी वर्षों से लंबित मांगों को लेकर स्कूटी रैली निकाली। इस रैली के माध्यम से कर्मचारियों ने शासन और प्रशासन का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर आकृष्ट कराया। रैली में शामिल नर्सों ने जोरदार नारेबाज़ी करते हुए अपनी प्रमुख मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की हुंकार भरी।

एसोसिएशन की प्रमुख मांगों में ग्रेड पे में वृद्धि कर 2800 रुपये ग्रेड पे को बढ़ाकर 4800 रुपये किया जाना, नर्सिंग संवर्ग में नियमित भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करना, नर्सिंग स्टाफ का पदनाम बदलकर नर्सिंग आफिसर किया जाना। ठेका प्रथा को पूरी तरह बंद करना और सिम्स में लंबे समय से ठेका पद्धति के तहत कार्यरत नर्सिंग कर्मचारियों को नियमित भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाए।