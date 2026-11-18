नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के विरुद्ध खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग स्थानों से कुल आठ ट्रैक्टर-ट्राली जब्त किए हैं। विभाग के अमले ने ग्राम इटवा-पाली और पहंदा में दबिश देकर बिना रायल्टी रेत का उत्खनन व परिवहन कर रहे वाहनों को पकड़ा। हालांकि, इस कार्रवाई के साथ ही बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर दौड़ रहे इन वाहनों पर परिवहन विभाग की सुस्ती को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

खनिज विभाग की टीम ने ग्राम इटवा-पाली में अवैध रूप से रेत का उत्खनन एवं परिवहन करते पाए जाने पर चार ट्रैक्टर मय ट्राली जब्त किए। इन सभी वाहनों को खनिज जांच चौकी लावर की अभिरक्षा में खड़ा कराया गया है। इसी क्रम में अमले ने 16 नवंबर को बेलगहना क्षेत्र के ग्राम पहंदा में कार्रवाई करते हुए अवैध रेत उत्खनन में संलिप्त चार ट्रैक्टर-ट्राली को पकड़ा। जब्त किए गए इन वाहनों को पुलिस चौकी बेलगहना की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया है।