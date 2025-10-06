Bilaspur-Delhi Flight: बिलासपुर से दिल्ली की उड़ान पांच की जगह सिर्फ तीन दिन, यात्रियों को होगी परेशानी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: केंद्र सरकार की कंपनी एलाइंस एयर द्वारा जारी विंटर शेड्यूल में बिलासपुर एयरपोर्ट से उड़ानों की संख्या घटा दी गई है। अब दिल्ली के लिए केवल सप्ताह में तीन उड़ानें ही रहेंगी, जिनमें से एक प्रयागराज होकर जाएगी। जबलपुर और प्रयागराज की सीधी उड़ानों में भी कटौती की गई है।

शुक्रवार, शनिवार और रविवार को कोई भी फ्लाइट नहीं होने से एयरपोर्ट पर सन्नाटा पसरा रहता है। इससे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हवाई सुविधा जल संघर्ष समिति ने एलायंस एयर द्वारा जारी विंटर शेड्यूल को अव्यवहारिक करार देते हुए कड़ा विरोध जताया है।