    Bilaspur-Delhi Flight: बिलासपुर से दिल्ली की उड़ान पांच की जगह सिर्फ तीन दिन, यात्रियों को होगी परेशानी

    एलाइंस एयर की ओर से फ्लाइट्स का विंटर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसमें इसमें बिलासपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइटों की संख्या को कम कर दिया गया है। अब दिल्ली के लिए केवल सप्ताह में तीन उड़ानें ही रहेंगी, जिनमें से एक प्रयागराज होकर जाएगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 06 Oct 2025 11:30:36 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 06 Oct 2025 11:40:02 AM (IST)
    Bilaspur-Delhi Flight: बिलासपुर से दिल्ली की उड़ान पांच की जगह सिर्फ तीन दिन, यात्रियों को होगी परेशानी
    बिलासपुर से दिल्ली के बीच फ्लाइटों की संख्या हुई कम

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: केंद्र सरकार की कंपनी एलाइंस एयर द्वारा जारी विंटर शेड्यूल में बिलासपुर एयरपोर्ट से उड़ानों की संख्या घटा दी गई है। अब दिल्ली के लिए केवल सप्ताह में तीन उड़ानें ही रहेंगी, जिनमें से एक प्रयागराज होकर जाएगी। जबलपुर और प्रयागराज की सीधी उड़ानों में भी कटौती की गई है।

    शुक्रवार, शनिवार और रविवार को कोई भी फ्लाइट नहीं होने से एयरपोर्ट पर सन्नाटा पसरा रहता है। इससे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हवाई सुविधा जल संघर्ष समिति ने एलायंस एयर द्वारा जारी विंटर शेड्यूल को अव्यवहारिक करार देते हुए कड़ा विरोध जताया है।

    समिति का कहना है कि विमान दिल्ली से बिलासपुर आने के बाद पहले जबलपुर जाएगा और उसके बाद जगदलपुर जाएगा और लौटते हुए वहां से जगदलपुर से सीधा जबलपुर होते हुए दिल्ली चला जाएगा। समिति ने सवाल उठाया के जबलपुर से जगदलपुर के बीच आखिर कौन यात्री यात्रा करने वाले हैं, जिनके लिए यह सीधी उड़ान की सुविधा दी जा रही है।

    बिलासा एयरपोर्ट पर सुविधाओं की कमी

    जबलपुर के मुकाबले बिलासपुर से जगदलपुर के बीच उड़ान में यात्री अधिक मिलने की संभावना हमेशा ज्यादा है। जगदलपुर से दिल्ली का संबंध भी व्हाया बिलासपुर ही होना उचित है न कि व्हाया जबलपुर। बिलासा एयरपोर्ट में पहले सुविधाओं की कमी है। उड़ान कम होने से जब यात्री नहीं पहुंचेंगे तो सुविधाओं के विस्तार की भी अनदेखी जाएगी।

    केंद्रीय राज्यमंत्री से हस्तक्षेप करने की अपील

    समिति ने इस मामले को लेकर बिलासपुर के सांसद और केंद्र सरकार में राज्यमंत्री तोखन साहू से तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की है। मालूम हो कि पिछले महीने ही केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू से मिले थे और उनसे बिलासपुर में हवाई सुविधा विस्तार के बारे में चर्चा करने का बयान सामने आया था।

    एक माह के अंदर ही केंद्र सरकार की कंपनी के द्वारा उड़ानों की संख्या को इस तरह कम करना साफ बताता है कि छत्तीसगढ़ और बिलासपुर के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि मंत्री तोखन साहू को इस मामले पर तुरंत केंद्र सरकार के नागरिक उद्योग मंत्री और अलायंस एयर के सीईओ से बात  करनी चाहिए।

