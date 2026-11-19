बिलासपुर जिला कोर्ट ने खारिज की दीपक टंडन की जमानत, न्यूज पोर्टल की आड़ में करता था वसूली
AI से तस्वीरों से छेड़छाड़ कर आपत्तिजनक कंटेंट बनाने और न्यूज पोर्टल के जरिए ब्लैकमेलिंग कर वसूली करने के आरोपी होटल कारोबारी दीपक टंडन की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसके खिलाफ पांच और एफआईआर दर्ज हैं।
Publish Date: Thu, 19 Nov 2026 04:44:05 PM (IST)Updated Date: Thu, 19 Nov 2026 04:53:01 PM (IST)
जिला न्यायालय, बिलासपुर आरोपी व्यक्ति साइड में दीपक टंडन (होटल कारोबारी
HighLights
- बिलासपुर जिला कोर्ट ने आरोपी दीपक टंडन की जमानत खारिज की।
- AI से तस्वीरों से छेड़छाड़ व न्यूज पोर्टल से वसूली का आरोप।
- सिरगिट्टी शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ पांच और एफआईआर दर्ज।
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल की मदद से लोगों की तस्वीरों से छेड़छाड़ कर आपत्तिजनक फोटो-वीडियो तैयार करने और न्यूज पोर्टल की आड़ में ब्लैकमेलिंग कर वसूली करने के आरोपी होटल कारोबारी दीपक टंडन को न्यायालय से राहत नहीं मिली है। बिलासपुर जिला कोर्ट ने मामले की गंभीरता और जांच में सामने आए तथ्यों को देखते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।
पुलिस जांच के अनुसार, आरोपी को पूर्व में रायपुर के एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया था। उसके कब्जे से जब्त दो मोबाइल फोन की जांच में कई आपत्तिजनक फोटो, वीडियो और ऑडियो क्लिप मिलने का दावा किया गया है। इस मामले के सामने आने के बाद आरोपी के खिलाफ अलग-अलग मामलों में पांच और एफआईआर (FIR) दर्ज की जा चुकी हैं।
क्या है पूरा घटनाक्रम और वसूली का तरीका?
पुलिस के मुताबिक, आरोपी कथित तौर पर लोगों की तस्वीरें हासिल कर AI के जरिए उनमें छेड़छाड़ करता था। इसके बाद तैयार किए गए आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट के साथ भ्रामक खबरें अपने न्यूज पोर्टल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की जाती थीं।
कंटेंट हटाने के नाम पर दबाव: पोस्ट की गई भ्रामक खबरों और आपत्तिजनक तस्वीरों को हटाने के एवज में संबंधित लोगों पर रकम देने का दबाव बनाया जाता था। सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल होने के डर से कई लोग ब्लैकमेलिंग का शिकार बन रहे थे।
सिरगिट्टी थाने में शिकायत: तिफरा के महाराणा प्रताप नगर निवासी मणिशंकर पांडेय ने 29 अक्टूबर को सिरगिट्टी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी तस्वीरों को AI से एडिट कर अश्लील और भ्रामक कंटेंट बनाया गया तथा न्यूज पोर्टल और सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार, इसका उद्देश्य उनकी सामाजिक छवि बिगाड़ना और दबाव बनाकर पैसे ऐंठना था।
डिजिटल साक्ष्य और अदालत का रुख
सिरगिट्टी पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच आगे बढ़ाई तो इसमें होटल कारोबारी दीपक टंडन की संलिप्तता सामने आई। रायपुर के एक अपार्टमेंट से गिरफ्तारी के बाद जब्त किए गए दो मोबाइल फोनों की जांच में डिजिटल साक्ष्य मिलने का दावा किया गया है, वहीं विभिन्न प्रकरणों में पांच अतिरिक्त एफआईआर दर्ज होने से मामले का दायरा और बढ़ गया है।