नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल की मदद से लोगों की तस्वीरों से छेड़छाड़ कर आपत्तिजनक फोटो-वीडियो तैयार करने और न्यूज पोर्टल की आड़ में ब्लैकमेलिंग कर वसूली करने के आरोपी होटल कारोबारी दीपक टंडन को न्यायालय से राहत नहीं मिली है। बिलासपुर जिला कोर्ट ने मामले की गंभीरता और जांच में सामने आए तथ्यों को देखते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।

पुलिस जांच के अनुसार, आरोपी को पूर्व में रायपुर के एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया था। उसके कब्जे से जब्त दो मोबाइल फोन की जांच में कई आपत्तिजनक फोटो, वीडियो और ऑडियो क्लिप मिलने का दावा किया गया है। इस मामले के सामने आने के बाद आरोपी के खिलाफ अलग-अलग मामलों में पांच और एफआईआर (FIR) दर्ज की जा चुकी हैं।