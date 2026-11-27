नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन संबंधी औपचारिकताओं और स्वास्थ्य जांच के लिए अब रेलकर्मियों को भटकना नहीं पड़ेगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल ने उनकी सुविधा के लिए स्टेशनों पर ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र और निश्शुल्क स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की है।

करंजी और कोरबा में आयोजित शिविरों में 56 से अधिक पेंशनर्स को इसका लाभ मिला। रेलवे की ओर से एक से 30 नवंबर तक मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके नजदीकी स्थानों पर ही डिजिटल सेवाएं और चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसी कड़ी में 18 नवंबर को करंजी और 19 नवंबर को कोरबा स्टेशन पर शिविर आयोजित किया गया।