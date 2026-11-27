नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: सीपत रोड चांटीडीह स्थित अनुसूचित जाति बालक आश्रम और पोस्ट मैट्रिक छात्रावास की बाउंड्री वाल के अंदर नाला निर्माण कर दीवार तोड़ने की तैयारी और सड़क चौड़ीकरण विवाद के बीच गुरुवार को राजस्व व नगर निगम की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जमीन की नापजोख की।

कलेक्टर के आदेश पर गठित टीम ने खसरा नंबर 561/4 (हास्टल भूमि) व संलग्न खसरों का सीमांकन किया, लेकिन इस पूरी कार्रवाई में प्रशासन की दोहरी नीति और दस्तावेजी विरोधाभास खुलकर सामने आ गया है। साइंस कालेज से चांटीडीह सब्जी मंडी मुख्य मार्ग को 80 फीट चौड़ा करने के नाम पर प्रशासन द्वारा छात्रावास परिसर की बाउंड्री के भीतर नाला बनाया जा रहा है और नाला निर्माण के बाद सुरक्षा दीवार को तोड़ा जाना है।

दूसरी तरफ इसी मार्ग से लगे शासकीय धरसा मार्ग खसरा नंबर 551, रकबा 0.0890 हेक्टेयर पर अवैध कब्जा करने वालों को छोड़ दिया गया है। 24 नवंबर 2026 को राजस्व निरीक्षक सरकंडा द्वारा 26 नवंबर को होने वाले सीमांकन के लिए छात्रावास अधीक्षकों व संलग्न निजी भूमि खसरा नंबर 560 व 559 के भूमि स्वामियों को नोटिस जारी किया गया था। हैरानी की बात यह है कि जिस खसरा नंबर 551 की शासकीय सड़क पर कब्जे की पुष्टि खुद राजस्व टीम 23 मई 2026 को कर चुकी है, उन 9 कब्जाधारियों को इस सीमांकन प्रक्रिया में नोटिस तक जारी नहीं किया गया।