बिलासपुर में जुआरियों का आतंक, जुआ खेलने से रोकने पर दबंगों ने पीटा, दी मौत की धमकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। जुआ खेलने से मना करने पर तीन युवकों ने एक ड्राइवर की दो बार पिटाई कर दी। पहली घटना पिकनिक स्पाट पर हुई, जहां जुआ खेलने से इनकार करने पर आरोपितों ने गाली-गलौज कर युवक को पीटा। किसी तरह वहां से बचकर घर पहुंचे युवक को कुछ देर बाद बातचीत करने के बहाने दोबारा बुलाया गया।

इसके बाद उसे बाइक पर बैठाकर रेलवे पटरी के पास ले गए, जहां तीनों ने मिलकर फिर मारपीट की। जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर सिरगिट्टी पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है।