बिलासपुर में जुआरियों का आतंक, जुआ खेलने से रोकने पर दबंगों ने पीटा, दी मौत की धमकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। जुआ खेलने से मना करने पर तीन युवकों ने एक ड्राइवर की दो बार पिटाई कर दी। पहली घटना पिकनिक स्पाट पर हुई, जहां जुआ खेलने से इनकार करने पर आरोपितों ने गाली-गलौज कर युवक को पीटा। किसी तरह वहां से बचकर घर पहुंचे युवक को कुछ देर बाद बातचीत करने के बहाने दोबारा बुलाया गया।
इसके बाद उसे बाइक पर बैठाकर रेलवे पटरी के पास ले गए, जहां तीनों ने मिलकर फिर मारपीट की। जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर सिरगिट्टी पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है।
तिफरा क्षेत्र के मन्नाडोल में सरकारी स्कूल के पीछे रहने वाला दिलेश रजक ड्राइवरी करता है। उसने शिकायत में बताया कि वह अपने दोस्तों समीर कौशिक, पप्पू साहू, बौना कौशिक और राजू साहू के साथ नया मन्नाडोल स्थित शिव मंदिर के पीछे पिकनिक मनाने गया था। शाम करीब चार बजे वह वहां चूल्हा तैयार कर रहा था, जबकि उसके दोस्त सामान लेने तिफरा गए थे।
इसी दौरान सागर साहू, राजा और एक अन्य युवक आटो से वहां पहुंचे। उन्होंने दिलेश को जुआ खेलने के लिए कहा। मना करने पर तीनों गाली-गलौज करने लगे और हाथ-मुक्कों से मारपीट शुरू कर दी। राजा ने डंडे से भी हमला किया। किसी तरह बचकर दिलेश घर पहुंचा और बहनों को घटना की जानकारी दी।
स्वजन दिलेश को लेकर घटनास्थल पहुंचे, लेकिन तब तक तीनों वहां से जा चुके थे। कुछ देर बाद राजा उसके घर के पास पहुंचा और बातचीत करने के बहाने उसे अपने साथ चलने कहा। वह दिलेश को बाइक पर बैठाकर मन्नाडोल रेलवे पटरी के पास ले गया। वहां सागर साहू और एक अन्य युवक पहले से मौजूद थे।
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तीनों ने मिलकर दिलेश के साथ फिर गाली-गलौज और मारपीट की। राजा ने बांस के डंडे से हमला किया। इसके बाद जान से मारने की धमकी देकर तीनों फरार हो गए। घायल दिलेश ने बहनों के साथ सिरगिट्टी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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