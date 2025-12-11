HC Bar Association Election: नामांकन से मतदान तक... बिलासपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव की तारीखें तय

मेरी खबरें
    HC Bar Elections: बिलासपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के लिए प्रशासक ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। 5 फरवरी को मतदान और 6 फरवरी को मतगणना होगी। दिसंबर से फरवरी तक पूरे चुनावी कार्यक्रम की विस्तृत तिथियां तय की गई हैं। मतदाता सूची, दावा-आपत्ति, नामांकन, स्क्रूटनी और अंतिम सूची जारी करने की सभी प्रक्रियाओं का शेड्यूल घोषित कर दिया गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 05:25:35 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 05:25:35 AM (IST)
    बिलासपुर HC बार एसोसिएशन चुनाव: प्रशासक ने जारी की अधिसूचना। फाइल फोटो

    HighLights

    1. 17 दिसंबर को मतदाता सूची प्रकाशित
    2. 19 जनवरी नामांकन की अंतिम तिथि
    3. 10 फरवरी को विजेताओं को प्रमाण-पत्र

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर प्रशासक द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी शेड्यूल के अनुसार बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों के लिए मतदान 5 फरवरी को होगा, जबकि अगले दिन मतों की गिनती की जाएगी। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि 17 दिसंबर निर्धारित की गई है, वहीं बकाया शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर तय की गई है।

    शेड्यूल के मुताबिक 2 से 5 जनवरी तक मतदाता सूची में दावा-आपत्तियों की प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद 9 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। अंतिम सूची जारी होने के बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 12 से 16 जनवरी के बीच नामांकन पत्रों का वितरण किया जाएगा, जबकि 19 जनवरी को नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी। 20 जनवरी को स्क्रूटनी की जाएगी और 21 जनवरी को पदवार उम्मीदवारों की प्राथमिक सूची जारी होगी।


    नाम वापसी की अंतिम तिथि 23 जनवरी तय की गई है। इसके बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची 27 जनवरी को प्रकाशित की जाएगी। चुनाव के दिन 5 फरवरी को मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। अगले दिन 6 फरवरी को मतगणना शुरू होगी। विजयी उम्मीदवारों को प्रमाण-पत्र 10 फरवरी को शाम 4 बजे प्रदान किए जाएंगे।

    चुनावी कार्यक्रम घोषित होने के बाद माना जा रहा है कि कार्यालयीन दिनों में बिलासपुर हाई कोर्ट परिसर में वकीलों की गतिविधि और गहमागहमी बढ़ जाएगी। उम्मीदवार, उनके समर्थक और सहयोगी मतदाताओं को साधने के लिए कैंपेनिंग करते दिखाई देंगे।

