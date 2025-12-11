HC Bar Association Election: नामांकन से मतदान तक... बिलासपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव की तारीखें तय

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर प्रशासक द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी शेड्यूल के अनुसार बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों के लिए मतदान 5 फरवरी को होगा, जबकि अगले दिन मतों की गिनती की जाएगी। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि 17 दिसंबर निर्धारित की गई है, वहीं बकाया शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर तय की गई है।

शेड्यूल के मुताबिक 2 से 5 जनवरी तक मतदाता सूची में दावा-आपत्तियों की प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद 9 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। अंतिम सूची जारी होने के बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 12 से 16 जनवरी के बीच नामांकन पत्रों का वितरण किया जाएगा, जबकि 19 जनवरी को नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी। 20 जनवरी को स्क्रूटनी की जाएगी और 21 जनवरी को पदवार उम्मीदवारों की प्राथमिक सूची जारी होगी।