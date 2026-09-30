बिलासपुर में शराब के लिए रुपये ना देने पर मामा-भांजे को डंडे-बेल्ट से पीटा, जबरन 7 हजार रुपये लूटे

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम बसहा में तालाब किनारे मामा-भांजे को लड़की के नाम पर घेरकर मारपीट करने और जबरन रुपए वसूलने का मामला सामने आया है। आरोप है कि शुभम, कुलेश्वर, डब्बू समेत अन्य युवकों ने दोनों को रोककर पहले गाली-गलौज की। इसके बाद शराब पीने के लिए रुपए मांगे। रुपए देने से मना करने पर आरोपितों ने डंडे, बेल्ट और पाइप से दोनों की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट में दोनों के शरीर के कई हिस्सों में चोटें आईं।

तालाब के पास रुके थे, युवकों ने घेरकर की पिटाई कबीरधाम जिले के ग्राम किशुनगढ़ निवासी गणेश कुमार चंद्राकर अपने जीजा के घर ग्राम डंगनिया आया था। शाम को वह अपने भांजे दुखभंजन के साथ बाइक से ग्राम करमा स्थित अपने मामा के घर गया था। वहां खाना खाने के बाद दोनों रात में डंगनिया लौट रहे थे।