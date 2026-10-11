बिलासपुर निगम कमिश्नर सख्त: ठेकेदारों को दो टूक, युद्धस्तर पर काम करें, गुणवत्ता में कमी पर ब्लैकलिस्ट होंगे

नईदुनिया प्रतिनिधि,बिलासपुर: नगर निगम के दृष्टि सभाकक्ष में निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे ने सभी इंजीनियरों और ठेकेदारों की बैठक ली। काम में तेजी लाने,ठेकेदारों की समस्या और सुझाव को जानने के लिए बैठक रखी गई। इसमें इंजीनियर और अधिकारी भी शामिल थे।

बैठक में कमिश्नर ने ठेकेदारों से दो टूक शब्दों में कहा की बारिश का सीजन अब समाप्ति की ओर है, ऐसे में युद्धस्तर पर काम में जुट जाएं और गुणवत्ता के साथ समय सीमा के भीतर कार्यों को पूर्ण करें।