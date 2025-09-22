मेरी खबरें
    Indian Railway: वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों को तोहफा, पैसेंजर्स की मांग पर रेलवे ने फिर बदला ये नियम

    Indian Railway News: बिलासपुर-नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Train) सहित सभी वंदे भारत ट्रेनों में यात्रियों को अब एक लीटर पानी की बोतल फिर से दी जाएगी। पहले पानी की बर्बादी रोकने के लिए इसे घटाकर आधा लीटर कर दिया गया था। अब यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने यह फैसला लिया है।

    By Shiv Soni
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 22 Sep 2025 07:32:56 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 22 Sep 2025 08:12:17 AM (IST)
    Indian Railway: वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों को तोहफा, पैसेंजर्स की मांग पर रेलवे ने फिर बदला ये नियम
    वंदे भारत ट्रेन ( File Photo)

    HighLights

    1. वंदे भारत में अब 1 लीटर पानी मिलेगा।
    2. पहले आधा लीटर पानी दिया जा रहा था।
    3. बर्बादी रोकने के लिए लिया था फैसला।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: बिलासपुर-नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस (Bilaspur-Nagpur Vande Bharata Express) समेत सभी वंदे भारत ट्रेन में अब यात्रियों को फिर से रेलनीर का एक लीटर बाटल पानी मिलेगा। अभी आधा लीटर रेलनीर देने का प्राविधान था। इसमें संशोधन करते हुए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। हालांकि शुरुआत में एक लीटर ही रेलनीर दिया जा रहा था। जिसे बाद में कम कर आधा लीटर किया गया। पानी की बर्बादी रोकने के लिए ऐसा किया गया था।

    वंदे भारत ट्रेन में सुविधाएं

    वंदे भारत ट्रेन कितनी खास है, यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। यात्रियों के सफर से लेकर उनकी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। ट्रेन में नाश्ता व भोजन दोनों का प्राविधान है। इसके लिए टिकट बनाते समय जानकारी भरनी होती है। यदि कोई नाश्ता या भोजन नहीं चाहता तो उन्हें नहीं दिया जाता। लेकिन, दो ऐसी सुविधाएं हैं, जो अनिवार्य है। इनमें अखबार और दूसरा पानी बाटल है। यह सुविधा टिकट में ही जुड़ी रहती है।

    पानी की हो रही थी बर्बादी

    हालांकि कुछ महीने पहले यह देखा गया कि यात्री इस बाटल के पानी को खाली नहीं कर पाते थे और पानी की बर्बादी हो रही थी। लेकिन अब यात्रियों के बीच से दोबारा पानी की डिमांड बढ़ी है। जिसे देखते हुए एक लीटर पानी देने का निर्देश रेलवे बोर्ड ने दिया है। इसके साथ ही खाली बाटल को नियमानुसार नष्ट करने के लिए भी कहा है, ताकि प्लाष्टिक की वजह से पर्यावरण को किसी तरह नुकसान न हो।

