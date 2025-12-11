मेरी खबरें
    Bilaspur News: एनटीपीसी रेल लाइन में ठेका श्रमिक की सिर कटी लाश मिलने से सनसनी, पुलिस जांच में जुटी

    एनटीपीसी सीपत की एमजीआर रेल लाइन पर ठेका श्रमिक सुरेश कुमार वस्त्रकार का सिर कटा शव मिलने से हड़कंप मच गया। सीआईएसएफ और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या जैसा लग रहा है, लेकिन वास्तविक कारण पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होंगे।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 01:55:37 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 01:55:37 PM (IST)
    Bilaspur News: एनटीपीसी रेल लाइन में ठेका श्रमिक की सिर कटी लाश मिलने से सनसनी, पुलिस जांच में जुटी
    बिलासपुर में श्रमिक की मौत से फैली सनसनी। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. एमजीआर रेल लाइन पर श्रमिक का सिर कटा शव मिला
    2. देवरी निवासी सुरेश कुमार वस्त्रकार के रूप में पहचान
    3. सीआईएसएफ और पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की

    बिलासपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। एनटीपीसी सीपत की एमजीआर रेल लाइन पर बुधवार देर रात लगभग 11 बजे एक ठेका श्रमिक की सिर कटी लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम देवरी निवासी सुरेश कुमार वस्त्रकार के रूप में हुई है।

    घटना की जानकारी मिलते ही सीआईएसएफ टीम मौके पर पहुंची और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई की और शव को पीएचसी सीपत भिजवाया।

    एनटीपीसी सीपत के जनसंपर्क अधिकारी प्रवीण रंजन भारती ने बताया कि शव को देखने से प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या जैसा प्रतीत हो रहा है। हालांकि श्रमिक की मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और घटनास्थल तथा आसपास के क्षेत्र में सभी तथ्यों की गहराई से जांच कर रही है।


