    Bilaspur News: थाना प्रभारी नंदलाल पैकरा की तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से मौत, परिवार में मचा कोहराम

    मुंगेली जिले के जरहागांव थाना प्रभारी नंदलाल पैकरा का ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में निधन हो गया। राजस्थान में गुमशुदा की तलाश के दौरान ढाबे के सामने ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 19 Jan 2026 11:42:06 AM (IST)Updated Date: Mon, 19 Jan 2026 11:42:06 AM (IST)
    Bilaspur News: थाना प्रभारी नंदलाल पैकरा की तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से मौत, परिवार में मचा कोहराम
    पुलिस विभाग से एक अत्यंत दुखद समाचार। (फोटो- नईदुनिया प्रतिनिधि)

    HighLights

    1. ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में थाना प्रभारी का निधन।
    2. गुम इंसान की तलाश में टीम संग राजस्थान गए थे।
    3. ढाबे के सामने अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। पुलिस विभाग से एक अत्यंत दुखद समाचार सामने आया है। मुंगेली जिले के जरहागांव थाना प्रभारी नंदलाल पैकरा का ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में निधन हो गया। इस घटना की पुष्टि मुंगेली की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर ने की है। उनके आकस्मिक निधन से न सिर्फ उनके परिवार, बल्कि पूरे पुलिस विभाग में शोक है।

    एएसपी नवनीत कौर ने बताया कि थाना प्रभारी नंदलाल पैकरा एक गुम इंसान की पता-साजी के सिलसिले में अपनी टीम के साथ राजस्थान गए हुए थे। रविवार की रात वे हाईवे से गुजर रहे थे। इसी दौरान भोजन करने के लिए टीम के साथ एक ढाबा पर रुके। भोजन से पहले नंदलाल पैकरा ढाबा के सामने मोबाइल फोन पर किसी से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार से आ रहे एक अज्ञात वाहन के चालक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना गंभीर था कि मौके पर ही उनकी हालत नाजुक हो गई।


    उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर फैल गई। हादसे की जानकारी उनके परिजनों को दी गई, जिसके बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।

    नंदलाल पैकरा को एक जिम्मेदार, कर्तव्यनिष्ठ और संवेदनशील पुलिस अधिकारी के रूप में जाना जाता था। वे अपने व्यवहार, कार्यशैली और जनता के प्रति सहयोगात्मक रवैये के लिए लोकप्रिय थे। ड्यूटी के प्रति उनकी निष्ठा और ईमानदारी की पुलिस विभाग में हमेशा सराहना की जाती रही है।

