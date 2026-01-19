Bilaspur News: थाना प्रभारी नंदलाल पैकरा की तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से मौत, परिवार में मचा कोहराम

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। पुलिस विभाग से एक अत्यंत दुखद समाचार सामने आया है। मुंगेली जिले के जरहागांव थाना प्रभारी नंदलाल पैकरा का ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में निधन हो गया। इस घटना की पुष्टि मुंगेली की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर ने की है। उनके आकस्मिक निधन से न सिर्फ उनके परिवार, बल्कि पूरे पुलिस विभाग में शोक है।

एएसपी नवनीत कौर ने बताया कि थाना प्रभारी नंदलाल पैकरा एक गुम इंसान की पता-साजी के सिलसिले में अपनी टीम के साथ राजस्थान गए हुए थे। रविवार की रात वे हाईवे से गुजर रहे थे। इसी दौरान भोजन करने के लिए टीम के साथ एक ढाबा पर रुके। भोजन से पहले नंदलाल पैकरा ढाबा के सामने मोबाइल फोन पर किसी से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार से आ रहे एक अज्ञात वाहन के चालक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना गंभीर था कि मौके पर ही उनकी हालत नाजुक हो गई।