    Bilaspur-Patna Superfast को लेकर बड़ा अपडेट... अब बिहार के इस शहर तक जाएगी ट्रेन, स्टॉपेज में भी बदलाव

    बिलासपुर-पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस (22843/22844) का विस्तार कर दिया गया है। अब यह ट्रेन बक्सर स्टेशन तक जाएगी। 10 अक्टूबर से बिलासपुर से रवाना होने वाली 22843 बिलासपुर-पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस बक्सर तक जाएगी।

    By Shiv Soni
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 07 Oct 2025 06:39:04 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 07 Oct 2025 06:39:04 AM (IST)
    Bilaspur-Patna Superfast को लेकर बड़ा अपडेट... अब बिहार के इस शहर तक जाएगी ट्रेन, स्टॉपेज में भी बदलाव
    Bilaspur-Patna Superfast को लेकर बड़ा अपडेट

    1. बिलासपुर-पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस का विस्तार कर दिया गया है
    2. पटना की जगह अब यह ट्रेन बक्सर स्टेशन तक जाएगी
    3. छह स्टेशनों के यात्रियों को भी इस ट्रेन का लाभ मिलेगा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। बिलासपुर-पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस (22843/22844) का विस्तार कर दिया गया है। अब यह ट्रेन बक्सर स्टेशन तक जाएगी।

    10 अक्टूबर से बिलासपुर से रवाना होने वाली 22843 बिलासपुर-पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस बक्सर तक जाएगी। वहीं, 11 अक्टूबर से पटना से रवाना होने वाली 22844 पटना-बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस बक्सर रेलवे स्टेशन से चलेगी।

    इन स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज

    पटना-बक्सर के बीच छह स्टेशनों के यात्रियों को भी इस ट्रेन का लाभ मिलेगा। रेलवे ने दानापुर, बिहटा, आरा, बिहिया, रघुनाथपुर और डुमरांव स्टेशनों पर ट्रेन को वाणिज्यक ठहराव देने का निर्णय लिया है।

    रेलवे ने इन स्टेशनों पर ट्रेन के आगमन और प्रस्थान का समय भी जारी कर दिया है। इसके तहत बिलासपुर से यह ट्रेन 20:30 बजे छूटेगी। पटना 13:48 बजे, दानापुर 14:11 बजे, बिहटा 14:29 बजे, आरा 14:50 बजे, बिहिया 15:09 बजे, रघुनाथपुर 15:23 बजे, डुमरांव 15:38 बजे पहुंचेगी। इसके बाद बक्सर स्टेशन पर यह ट्रेन 16:10 बजे पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन बक्सर से 21:35 बजे रवाना होगी और पटना रात 12:03 बजे पहुंचेगी।

