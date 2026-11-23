नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: शहर में 40 वर्षों से अधिक समय से आम लोगों की आवाजाही के लिए इस्तेमाल हो रहे रास्तों को पुलिस ने बंद कर दिया है। जल संसाधन विभाग के सामने स्थित तिराहे और इंदिरा सेतु चौराहे के पास कोन्हेर गार्डन पहुंच मार्ग पर पुलिस ने स्टापर लगाकर आवागमन रोक दिया है।

कहीं नो एंट्री का बोर्ड लगाकर सड़क का बड़ा हिस्सा बंद कर दिया गया है। न कोई प्रदर्शन है और न ही कोई बड़ी आपदा या संकट, फिर भी इस मनमानी से राहगीरों को परेशानी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, ठोस कारण के बिना सार्वजनिक सड़कों को अनिश्चितकाल तक बंद नहीं किया जा सकता।

इंदिरा सेतु चौराहे की एक सड़क सात वर्षों से बंद इंदिरा सेतु चौराहे के पास कोन्हेर गार्डन और छत्तीसगढ़ भवन पहुंच मार्ग को पुलिस ने पिछले सात वर्षों से बंद कर दिया है। पूर्व में पुलिस ने इस मार्ग को दुर्घटना के मद्देनजर बंद करने का हवाला दिया था। करीब एक वर्ष पूर्व पुलिस ने मार्ग को वन-वे कर सड़क पर लोहे की रेलिंग लगा सड़क को दो भागों में बांट दिया है। ऐसे में लोगों को अब घूमकर सड़क तक जाना पड़ता है। एक्सपर्ट व्यू अनिल तिवारी, रिटायर्ड डीएसपी अनिश्चितकाल के लिए सड़क बंद करने का हक नहीं आमतौर पर बड़े धरना-प्रदर्शन या वीआइपी विजिट के दौरान सड़क को बंद कर डायवर्ट करती है। यह कुछ घंटे या एक-दो दिन के लिए होता है, लेकिन अनिश्चितकाल तक सड़क को बंद करना व्यवस्था को प्रभावित करता है। सड़क बंद करना गलत है और यह पुलिस के अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है। पुलिस को समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, न कि सड़क बंद कर लोगों की समस्याएं और बढ़ाना। नागरिकों ने कहा- जाम में फंसना पड़ रहा जूना बिलासपुर निवासी पारितोष कहार ने बताया कि आए दिन उन्हें कुदुदंड और मंगला की ओर जाना पड़ता है। कोन्हेर गार्डन से पुलिस की ओर जाने वाला मार्ग बंद होने के कारण पहले उन्हें नेहरू चौक तिराहे के सिग्नल पर रुकना पड़ता है। वापसी में शाम के समय सड़क पर जाम लगने पर फंसना पड़ता है। इससे समय बर्बाद होता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानना जरूरी जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अनुराग बाजपेयी ने कहा कि सड़क को बंद करने का अधिकार पुलिस को नहीं है। कुछ बड़े हमले या धरना-प्रदर्शन के समय निर्धारित समय के लिए ऐसा किया जा सकता है, लेकिन आम रास्ते को बंद नहीं करने का सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आदेश दिया है और इस आदेश को मानना जरूरी है।