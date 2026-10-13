बिलासपुर: संस्कृत शिक्षक पर अश्लील हरकत और फर्जी डिग्री का आरोप, गणित शिक्षिका पर पैड बेचने का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: मल्हार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने शिक्षकों की गंभीर हरकतों और अवैध वसूली के खिलाफ कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर हंगामा किया। छात्राओं ने कलेक्टर को सीधे गेट पर बुलाने की मांग को लेकर प्रवेश द्वार घेर लिया। अफसरों के मान-मनौव्वल के बाद मंथन सभाकक्ष में दो घंटे तक चली लंबी चर्चा के बावजूद वार्ता पूरी तरह बेनतीजा रही।

मंगलवार को मल्हार स्कूल की छात्राएं न्याय की गुहार लगाने जिला कार्यालय पहुंचीं। छात्राओं ने संस्कृत शिक्षक राजेश दुबे पर कक्षा में अश्लील हरकतें करने, छात्राओं पर बुरी नजर रखने और फर्जी डिग्री के सहारे नौकरी पाने का आरोप लगाते हुए सीधे एफआइआर दर्ज कराने की मांग रखी। वहीं गणित शिक्षिका पर निशुल्क सैनिटरी पैड बेचने, एक्सपायरी पैड बांटने और एएफ फंड में गबन के आरोप लगाए गए।

छात्राओं का एक प्रतिनिधिमंडल जब कलेक्टर से मिलने पहुंचा तो विद्यार्थियों ने दोटूक कहा कि कलेक्टर बाहर आकर सभी के सामने बात करें। इस पर कलेक्टर ने सिर्फ दल से चर्चा की बात कही, जिससे नाराज छात्र-छात्राओं ने मुख्य प्रवेश द्वार पर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी। अतिरिक्त कलेक्टर शिव बनर्जी और ज्योति पटेल के समझाने पर भी विद्यार्थी नहीं माने। आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा और कलेक्टर ने सभी को मंथन सभाकक् में आमंत्रित किया। कलेक्टर संजय अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल और निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे की मौजूदगी में करीब दो घंटे तक गहमागहमी भरी बातचीत हुई। हालांकि बैठक के बाद छात्राओं ने निराशा जताते हुए कहा कि प्रशासन ने उनकी मुख्य मांगों पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया।