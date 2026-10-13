67 अंक के बाद भी अपात्र घोषित, प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती पर हाईकोर्ट में सुनवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती में 67.473 अंक और 104वीं रैंक हासिल करने के बावजूद अपात्र घोषित किए गए कोरबा के दिनेश्वर दास को हाई कोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस बिभु दत्ता गुरु ने प्रक्रिया संबंधी चूक के कारण खारिज हुई उनकी पुरानी याचिका बहाल करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने 12 अक्टूबर को पारित आदेश में कहा कि चूक अनजाने में हुई प्रतीत होती है और याचिकाकर्ता को मामले के गुण-दोष के आधार पर सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए। दिनेश्वर दास ने प्रयोगशाला तकनीशियन पद की चयन सूची को चुनौती देते हुए वर्ष 2025 में याचिका दायर की थी। उनका कहना है कि 67.473 अंक और 104वीं रैंक मिलने के बावजूद उन्हें भर्ती के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया। सुनवाई के दौरान 15 जुलाई 2026 को हाई कोर्ट ने नए पक्षकार भारत लाल को साधारण और पंजीकृत डाक से नोटिस जारी करने के लिए 10 दिन का समय दिया था। लेकिन निर्धारित अवधि में प्रक्रिया शुल्क जमा नहीं हो सका। छह अगस्त को कोर्ट ने कमी दूर करने के लिए फिर 10 दिन का समय दिया और ऐसा नहीं करने पर याचिका खारिज होने की चेतावनी दी थी।