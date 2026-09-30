बिलासपुर के स्कूलों में 1,618 शिक्षक नदारद, विद्या समीक्षा केंद्र ने खोली शिक्षा व्यवस्था की पोल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः जब विद्या के मंदिर से गुरु ही नदारद हो जाएं, तो नौनिहालों के भविष्य की नींव कैसे मजबूत होगी? विद्या समीक्षा केंद्र की डिजिटल निगरानी ने जिले की शिक्षा व्यवस्था के उस कड़वे सच को सामने ला दिया है, जहां प्राथमिक से लेकर उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों तक के 1,618 शिक्षक बिना किसी पूर्व सूचना के गैर-हाजिर मिले हैं।

सरकारी खजाने से हर महीने मोटा वेतन लेने वाले "गुरुजी" जब अपनी बुनियादी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लें, तो इसका सीधा खामियाजा उन मासूम बच्चों को भुगतना पड़ता है जो सुनहरे भविष्य का सपना लेकर बस्ते उठाए स्कूल पहुंचते हैं।