नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: फीस वृद्धि व विश्वविद्यालय की कथित वित्तीय अनियमितताओं के विरोध में बुधवार को एनएसयूआई ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय परिसर में छात्र नेताओं ने हाथों में कटोरा लेकर सांकेतिक भीख मांगी और प्रबंधन को ''''बेशरम का फूल'''' सौंपने की तैयारी थी, लेकिन पुलिस ने गेट पर ही छीन लिया। संगठन ने दीक्षा समारोह के खर्च पर सवाल उठाते हुए छात्रहित में तत्काल सुधार की मांग उठाई।

एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष रंजेश सिंह के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। रंजेश ने आरोप लगाया कि प्रबंधन ने फीस में बेतहाशा वृद्धि कर गरीब और मध्यमवर्गीय विद्यार्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया है। वहीं दीक्षा समारोह पर लगभग एक करोड़ रुपये खर्च की बात कही, लेकिन छात्रों की समस्याओं के निराकरण के लिए ठोस पहल नहीं हुई।