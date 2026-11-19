नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: ट्रैफिक चालान का भुगतान करने के लिए अब वाहन मालिकों को कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बिलासपुर ने आमजन की सुविधा के लिए आनलाइन चालान भुगतान की प्रक्रिया की जानकारी जारी की है।

भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ई-चालान और डिजिटल ट्रैफिक प्रवर्तन प्रणाली के माध्यम से वाहन चालक घर बैठे ही चालान का भुगतान कर सकेंगे। इसके लिए वाहन मालिक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर मैसेज या वाट्सएप के माध्यम से चालान की सूचना भेजी जाएगी।