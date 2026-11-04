बिलासपुर में कब्रिस्तान में शराब पी रहे बाबा को ग्रामीणों ने तांत्रिक समझकर पीटा, हाथ की हड्डी टूटी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: कब्रिस्तान के पास रहकर झाड़फूंक और आयुर्वेदिक दवा देने वाला बाबा अपने साथियों के साथ कब्रिस्तान में बैठकर नशा कर रहा था। इसी दौरान गांव के कुछ लोग अपने परिजन कि चिता बुझी की नहीं देखने आ गए। कब्रिस्तान में तीन लोगों के बैठे होने की जानकारी मिलने पर वे बड़ी संख्या में पहुंचे।

उन्होंने बाबा और उसके साथियों की जमकर पिटाई कर दी। इससे बाबा के हाथ की हड्डी टूट गई। घटना की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस पूछताछ कर आरोपी की जानकारी जुटा रही है।