बिलासपुर: रील चमकाने में जुटी शिक्षिका, छात्रों से लाइक-फॉलो कराने का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: सरकंडा स्थित आत्मानंद शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब विद्यालय की एक शिक्षिका द्वारा इंटरनेट मीडिया पर अपनी रील के व्यूज बढ़ाने के लिए छात्रों से लाइक और फालो कराने का गंभीर मामला सामने आया है। कभी नकल, कभी मजदूरी तो कभी छेड़छाड़ जैसे मामलों से घिरे इस विद्यालय की साख पर एक बार फिर बट्टा लगा है।

सरकंडा आत्मानंद स्कूल में शैक्षणिक मर्यादा तार-तार हो रही है। ताजा मामले के अनुसार, विद्यालय की एक शिक्षिका अपनी इंटरनेट मीडिया रील्स को वायरल करने और फालोअर्स बढ़ाने के लिए अध्ययनरत स्कूली बच्चों का सहारा ले रही हैं। आरोप है कि शिक्षिका छात्रों पर अपनी आइडी लाइक और फालो करने का अनुचित दबाव बनाती हैं। कुछ जागरूक विद्यार्थियों ने पढ़ाई में व्यवधान का हवाला देते हुए अन्य शिक्षकों व प्राचार्य से इसकी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन प्रबंधन ने मामले को दबाने का प्रयास किया। विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के मोबाइल लाने पर पूर्ण प्रतिबंध का नियम लागू है, इसके बावजूद रील और फालो के चक्कर में बच्चे खुलेआम मोबाइल लेकर पहुंच रहे हैं।