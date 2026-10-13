शैक्षणिक-दिव्यांगता प्रमाण पत्र RTI में नहीं मिलेंगे, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम फैसला

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: सूचना के अधिकार के तहत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के शैक्षणिक, दिव्यांगता और निवास प्रमाण पत्रों की जानकारी देने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाएं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। ये दस्तावेज सूचना के अधिकार के तहत मांगे गए थे। मामले में कर्मचारियों ने अपनी निजी जानकारी सार्वजनिक किए जाने पर आपत्ति जताई थी।

बिलासपुर, मुंगेली और जांजगीर-चांपा सहित विभिन्न जिलों में पदस्थ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों ने हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत एस. साहू नामक आवेदक ने उनके दिव्यांगता, शैक्षणिक योग्यता और निवास प्रमाण पत्रों की प्रतियां मांगी थीं। लोक सूचना अधिकारी ने तीसरे पक्ष से जुड़ी जानकारी होने के कारण संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी किया।