    Bilaspur Train Accident: पिता की मौत, मां लापता; जिंदगी की जंग लड़ा रहा दो साल का मासूम ऋषि

    बिलासपुर के लालखदान में मंगलवार शाम को हुई भीष्ण ट्रेन हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 25 यात्री घायल हैं। इन घायलों में एक 2 साल का मासूम बच्चा है, जिसके पिता की एक्सीडेंट में मौत हो गई है, वहीं उसकी मां भी लापता है।

    By Dhirendra Kumar Sinha
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 05 Nov 2025 08:37:07 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 05 Nov 2025 08:54:31 AM (IST)
    ट्रेन एक्सीडेंट में मासूम घायल

    HighLights

    1. बिलासपुर ट्रेन हादसे में 2 साल का मासूम घायल
    2. बच्चे के पिता की ट्रेन एक्सीडेंट में मौत, मां लापता
    3. मासूम का अपोलो अस्पताल में इलाज जारी है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। बिलासपुर में मंगलवार शाम को हुए लोकल मेमू ट्रेन हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं, लेकिन सबसे दर्दनाक कहानी दो साल के मासूम ऋषि यादव की है। नन्हा ऋषि इस वक्त अपोलो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है।

    हादसे में उसके पिता, देवरीखुर्द निवासी 35 वर्षीय अर्जुन यादव की मौके पर ही मौत हो चुकी है, जबकि उसकी 30 वर्षीय मां शिला यादव अब तक लापता है। परिजन रो-रोकर बेहाल हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि शिला की भी मौत हो चुकी है, लेकिन परिवार को अब भी उम्मीद है कि शायद वह लौट आए।


    अस्पताल में ऋषि के चाचा रमेश यादव का गला बार-बार रुंध जाता है। वे कहते हैं, भगवान का शुक्र है कि बच्चा जिंदा है, लेकिन अब उसे कौन समझाए कि उसके माता-पिता नहीं है? घर में मातम पसरा है, देवरीखुर्द से परिजन और मित्र बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे हैं। डाक्टरों ने गंभीर हालत में ऋषि को केंद्रीय रेलवे अस्पताल से अपोलो रेफर किया है। हादसे की गूंज सिर्फ पटरी तक सीमित नहीं रही। उसने एक पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ दी है।

    10 यात्रियों की मौत

    बिलासपुर में लालखदान के पास मंगलवार शाम 4:10 बजे गेवरारोड से आ रही मेमू लोकल ट्रेन उसी ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी को टक्कर मार दी। मेमू लोकल ट्रेन के मोटर कोच की टक्कर से मालगाड़ी का गार्ड केबिन अंदर जाकर घुसा गया। इस घटना में मोटर कोच के परखच्चे उड़ गए। हादसे में चालक समेत 10 यात्रियों की मौत और 25 से अधिक के घायल होने की जानकारी मिल रही है।

    मालगाड़ी के ऊपर चढ़ा वैगन

    ठोकर इतनी तेज थी कि पैसेंजर ट्रेन के सामने का हिस्सा मालगाड़ी के वैगन के ऊपर चढ़ गया। टक्कर से गार्ड केबिन मोटर कोच के अंदर घुस गया। घटना की सूचना मिलते के बाद आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। रेलवे के जीएम तरुण प्रकाश, डीआरएम राजमल खोईवाल समेत तमाम आला अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद राहत कार्य शुरू हो गया।

    3 घंटे की मशक्कत के बाद चालक का शव बाहर निकला

    इस दौरान सबसे पहले मेमू-लोकल के मोटर कोच को नीचे उतारने की जद्दोजहद शुरू हुई। इससे पहले घायलों और मृतकों के शवों को बाहर निकालने का काम प्रारंभ हुआ। शुरुआत में छह यात्रियों के शव को निकाला गया। करीब तीन घंटे की जद्दोजहद के बाद शाम सात बजे के करीब चालक विद्यासागर के शव को बाहर निकाला गया। प्रारंभिक जांच में चालक समेत 10 की मौत की पुष्टि हुई है, वहीं 25 से अधिक घायल हैं।

