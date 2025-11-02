CG: शिवनाथ नदी में बह गया रेलवे का क्लर्क, बचाने गया साला भी डूबा

मेरी खबरें
    बिल्हा क्षेत्र के चूराघाट एनीकट में रविवार को पिकनिक मनाने पहुंचे एक रेलवे अधिकारी और उनके साले की नहाते समय दुखद मौत हो गई। दोनों तेज बहाव की चपेट में आकर पानी में बह गए।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 02 Nov 2025 11:46:19 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 02 Nov 2025 11:46:19 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि बिलासपुर। बिल्हा क्षेत्र के चूराघाट एनीकट में रविवार को पिकनिक मनाने पहुंचे एक रेलवे अधिकारी और उनके साले की नहाते समय दुखद मौत हो गई। दोनों तेज बहाव की चपेट में आकर पानी में बह गए। सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय मछुवारों की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। देर शाम रेलवे अधिकारी का शव बरामद कर लिया गया, जबकि साले की तलाश अब भी जारी है।

    जानकारी के अनुसार, बिल्हा रेलवे कॉलोनी निवासी संतोष राम रेलवे में सीनियर सेक्शन क्लर्क थे। शनिवार को वे अपने परिवार के साथ घूमने निकले थे। उनके साथ पत्नी, बच्चे, साला अनुज कुमार, उनकी पत्नी और बच्चे भी मौजूद थे। सभी लोग पिकनिक मनाने के लिए बिल्हा से कुछ किलोमीटर दूर स्थित उड़नताल चूराघाट एनीकट पहुंचे थे।


    अचानक बहाव तेज हो गया

    पिकनिक के दौरान दोपहर में संतोष राम और उनके साले अनुज कुमार नहाने के लिए पानी में उतर गए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक पानी का बहाव तेज हो गया। इसी दौरान संतोष राम गहराई में चले गए और तेज धार में बहने लगे। उन्हें डूबता देख अनुज कुमार तुरंत बचाने के लिए पानी में कूदे, लेकिन वह भी तेज धारा में बह गए। देखते ही देखते दोनों पानी में गायब हो गए।

    घटना देखकर परिवार में चीख-पुकार मच गई। महिलाओं और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल था। स्वजनों ने तत्काल बिल्हा पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों व मछुवारों की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू किया।

    एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया। रविवार दोपहर गोताखोरों ने एनीकट के आसपास और नीचे की दिशा में खोज अभियान चलाया। कई घंटे की मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम ने रेलवे अधिकारी संतोष राम का शव पानी से निकाल लिया। हालांकि अनुज कुमार का कोई पता नहीं चल सका।

    पुलिस का क्या कहना

    पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पानी का बहाव बहुत तेज होने के कारण तलाश अभियान में दिक्कतें आईं। अंधेरा बढ़ने के बाद सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया। अब सोमवार सुबह फिर से गोताखोरों की टीम तलाश शुरू करेगी।

