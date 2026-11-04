बिलासपुर के उसलापुर स्टेशन का हाल बेहाल, कुर्सियां कम होने से फर्श और बैग पर बैठने को मजबूर यात्री

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: उसलापुर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले यात्री ट्रेन पकड़ने से पहले बैठने का इंतजाम भी कर लें। यहां प्लेटफार्म दो पर ट्रेन का इंतजार करने के लिए पर्याप्त कुर्सियां नहीं हैं। ऐसे में खाली कुर्सी नहीं मिलने पर यात्रियों को अपने बैग को ही आसन बनाना पड़ रहा है। कई यात्रियों को मजबूरी में फर्श पर बैठकर ट्रेनों का इंतजार करना पड़ रहा है। परिवार के साथ सफर करने वाले यात्रियों, बुजुर्गों और महिलाओं की परेशानी और बढ़ जाती है।

शहर के दूसरे प्रमुख रेलवे स्टेशन की यह तस्वीर रेलवे की यात्री सुविधाओं के दावों पर सवाल खड़े करती है। उसलापुर रेलवे स्टेशन शहर का दूसरा प्रमुख स्टेशन है। उपयोगिता बढ़ाने के लिए रायपुर और दुर्ग से आने वाली कुछ ट्रेनों का ठहराव बिलासपुर में बंद कर उसलापुर में शुरू किया गया है। इससे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या पहले की तुलना में करीब दोगुनी हो गई है। वर्तमान में अप-डाउन मिलाकर प्रतिदिन 24 ट्रेनों का ठहराव है। यात्रियों की बढ़ती संख्या के अनुपात में सुविधाओं का विस्तार नहीं होने से परेशानी बढ़ रही है।

अधिकांश ट्रेनों का ठहराव प्लेटफार्म दो पर होता है। ट्रेन आने के समय यहां यात्रियों की भीड़ जुटती है, लेकिन बैठने के लिए पर्याप्त कुर्सियां नहीं हैं। मंगलवार को दुर्ग-उधमपुर एक्सप्रेस के इंतजार में प्लेटफार्म पर बड़ी संख्या में यात्री मौजूद थे। कुर्सियां भरने के बाद कई यात्री फर्श पर बैठने या अपना बैग ही सहारे के रूप में इस्तेमाल करने को मजबूर दिखे। 300 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था, इतने की और आवश्यकता उसलापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म दो पर 12 व चार सीटर कुर्सियों को मिलाकर 300 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि इतने ही यात्रियों के बैठने के लिए कुर्सियों की आवश्यकता है। स्टेशन प्रबंधन की ओर से कई बार इस कमी को दूर करने का प्रस्ताव भेजा गया। पर अब तक व्यवस्था नहीं हुई।