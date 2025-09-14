मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bilaspur: मंदिर के पास बछड़े का मांस काटते पकड़ा गया ग्रामीण, पुलिस ने किया गिरफ्तार

    हिर्री क्षेत्र के धौराभाठा स्थित भुलकहा मंदिर के पास बछड़े का मांस काट रहे एक ग्रामीण को स्थानीय युवकों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। सूचना मिलते ही गो सेवक भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गो मांस के साथ गिरफ्तार कर लिया।

    By Mohammad Safraj Memon
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 14 Sep 2025 02:03:13 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Sep 2025 02:03:13 AM (IST)
    Bilaspur: मंदिर के पास बछड़े का मांस काटते पकड़ा गया ग्रामीण, पुलिस ने किया गिरफ्तार
    मंदिर के पास बछड़े का मांस काटते पकड़ा गया ग्रामीण

    HighLights

    1. बछड़े का मांस काट रहे एक ग्रामीण को स्थानीय युवकों ने रंगे हाथ पकड़ लिया
    2. पुलिस ने आरोपी को गो मांस के साथ गिरफ्तार कर लिया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। हिर्री क्षेत्र के धौराभाठा स्थित भुलकहा मंदिर के पास बछड़े का मांस काट रहे एक ग्रामीण को स्थानीय युवकों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। सूचना मिलते ही गो सेवक भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गो मांस के साथ गिरफ्तार कर लिया।

    हिर्री क्षेत्र के मेड़पार निवासी मनोज कुमार निषाद (22) ने पुलिस को बताया कि वह अपने दोस्त दिलेश्वर यादव के साथ मोबाइल खरीदने चकरभाठा जा रहा था। इस दौरान जैसे ही वे भुलकहा मंदिर मोड़ के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि झाड़ियों के पीछे एक व्यक्ति बछड़े को काटकर मांस रख रहा था। युवकों को देखते ही वह भागने लगा।

    युवकों ने मौके पर ही धौराभाठा निवासी विदेशी मेहर को पकड़ लिया, जो गो मांस लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने इसकी सूचना तुरंत गो सेवकों को दी। घटना की जानकारी मिलते ही गो सेवक भी मौके पर पहुंचे।

    पुलिस ने किया गिरफ्तार

    पुलिस ने आरोपी ग्रामीण को गो मांस के साथ गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

    इसे भी पढ़ें- Nude Party Row: छत्तीसगढ़ में न्यूड पार्टी पर भारी बवाल, कांग्रेस- भाजपा आमने-सामने... गृहमंत्री ने पुलिस को दिया बड़ा आदेश

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.