Bilaspur: मंदिर के पास बछड़े का मांस काटते पकड़ा गया ग्रामीण, पुलिस ने किया गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। हिर्री क्षेत्र के धौराभाठा स्थित भुलकहा मंदिर के पास बछड़े का मांस काट रहे एक ग्रामीण को स्थानीय युवकों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। सूचना मिलते ही गो सेवक भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गो मांस के साथ गिरफ्तार कर लिया।

हिर्री क्षेत्र के मेड़पार निवासी मनोज कुमार निषाद (22) ने पुलिस को बताया कि वह अपने दोस्त दिलेश्वर यादव के साथ मोबाइल खरीदने चकरभाठा जा रहा था। इस दौरान जैसे ही वे भुलकहा मंदिर मोड़ के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि झाड़ियों के पीछे एक व्यक्ति बछड़े को काटकर मांस रख रहा था। युवकों को देखते ही वह भागने लगा।