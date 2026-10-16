बिलासपुर में खूनी संघर्ष... पड़ोसियों ने युवती के चेहरे पर मारा ब्लेड, डायलिसिस पीड़ित भाई का दबाया गला

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। तालापारा के संजय नगर में पुरानी रंजिश को लेकर पड़ोसियों ने एक युवती और उसके परिवार पर हमला कर दिया। आरोपितों ने युवती के चेहरे और हाथ पर ब्लेड से वार कर उसे घायल कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे उसकी मां और भाइयों के साथ भी मारपीट की गई।

इस दौरान एक आरोपित ने किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे युवती के छोटे भाई का गला दबा दिया। वह डायलिसिस का मरीज है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने चार नामजद आरोपितों के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सिविल लाइन क्षेत्र के तालापारा निवासी ज्योति चेलकर गुरुवार दोपहर करीब तीन बजे अपने घर के बाहर मौजूद थी।