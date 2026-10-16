फर्जी मार्कशीट व साहब के फर्जी हस्ताक्षर के सहारे रह रही थी सरकारी छात्रावास में, GGU का फर्जीवाड़ा खुला तो दर्ज हुई FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: बृहस्पति बाजार स्थित शासकीय पोस्ट मैट्रिक स्नातकोत्तर अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास में फर्जी अंकसूची के आधार पर प्रवेश लेने का मामला सामने आया है। जांच में दस्तावेजों के फर्जी पाए जाने के बाद सिविल लाइन पुलिस ने ग्राम भैंसाझार, तहसील कोटा निवासी युवती के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 338, 336(3) और 340(2) के तहत अपराध दर्ज किया है।

कोटा के भैंसाझार में रहने वाली छात्रा अनामिका बंजारे ने वर्ष 2025 में बृहस्पति बाजार स्थित शासकीय पोस्ट मैट्रिक स्नातकोत्तर अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास में प्रवेश लिया था। तत्कालीन अधीक्षिका रीता भारती को अंकसूची पर संदेह हुआ। इसके बाद उन्होंने मामले की जांच कराने के लिए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को शिकायत दी थी।

जांच के दौरान दस्तावेजों का विश्वविद्यालय से सत्यापन कराया गया। आदिवासी विकास विभाग की जांच में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया कि अनामिका बंजारे के नाम से वर्ष 2025 की संलग्न अंकसूची विश्वविद्यालय द्वारा जारी नहीं की गई थी। विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने 11 जून 2026 को इस संबंध में जानकारी दी थी।