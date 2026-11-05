नशे के अवैध कारोबार पर बिलासपुर पुलिस का बड़ा प्रहार, पंजाब के अमृतसर से पकड़ा गया मुख्य सप्लायर

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: हेरोइन (चिट्टा) की सप्लाई करने वाले अंतरराज्यीय नेटवर्क पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीसीयू और सकरी पुलिस की संयुक्त टीम ने पंजाब के अमृतसर में दबिश देकर मुख्य सप्लायर रविंद्रजीत सिंह उर्फ रिंकू (40) को गिरफ्तार किया है। उसे बिलासपुर लाकर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

डीएसपी सुदीप सरकार ने बताया कि 24 अक्टूबर को उसलापुर बाजार के पास से दीपक वालिया (32) निवासी अमृतसर हाल मुकाम उसलापुर को गिरफ्तार किया गया था। उसके कब्जे से 11.73 ग्राम हेरोइन और 10 हजार 500 रुपये जब्त किए गए। इस मामले में सकरी थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21, 22 और 29 के तहत अपराध दर्ज किया गया।