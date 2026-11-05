पढ़ाई और नौकरी के नाम पर वैवाहिक जिम्मेदारियों से दूर रहना मानसिक क्रूरता: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा है कि बिना उचित कारण पति के साथ नहीं रहना और वैवाहिक दायित्वों का निर्वहन नहीं करना मानसिक क्रूरता है। इस आधार पर अदालत ने परिवार न्यायालय के तलाक के फैसले को बरकरार रखते हुए पत्नी की अपील खारिज कर दी।

जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की पीठ ने पांच नवंबर को यह फैसला सुनाया। मामला राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ निवासी सिद्धार्थ जनबंधु और उनकी पत्नी ऐतिश्री के वैवाहिक विवाद से जुड़ा है। दोनों का विवाह एक जनवरी 2015 को हुआ था। उनका बेटा अद्विक मां के साथ रह रहा है। पति के अनुसार, पत्नी फिजियोथेरेपी की पढ़ाई करना चाहती थी। उसने पढ़ाई से नहीं रोका, बल्कि डोंगरगढ़ से ट्रेन से दुर्ग आने-जाने की सलाह दी, ताकि पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभाई जा सकें।