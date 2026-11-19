नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिभा, संवाद कौशल और कूटनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय की विधि छात्रा चुबाकाती ए.जमीर ने भारत का मान बढ़ाया है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के यूएनआईटीएआर इमरशन प्रोग्राम में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुईं जमीर को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आउटस्टैंडिंग एंबेसेडर रिकगनीशन से नवाजा गया।

विश्वविद्यालय के विधि विभाग में बीए एलएलबी प्रथम सेमेस्टर की छात्रा चुबाकाती ए. जमीर ने दो से छह नवंबर तक आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किया। कार्यक्रम के दौरान उनकी सक्रिय सहभागिता, प्रभावशाली प्रस्तुति और कूटनीतिक व्यवहार ने विशिष्ट पहचान बनाई। इसी के परिणामस्वरूप उन्हें आउटस्टैंडिंग एंबेसेडर रिकगनीशन प्रदान किया गया। वापस आने के बाद छात्रा की मुलाकात बुधवार को कुलपति प्रो.आलोक कुमार चक्रवाल से हुई, जहां उन्होंने विस्तार से जानकारी साझा किया।