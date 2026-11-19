नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। वाशिंग मशीन की मरम्मत के लिए कस्टमर केयर नंबर तलाशना बैंक आफ बड़ौदा के अधिकारी को महंगा पड़ गया। साइबर ठग ने सर्विसिंग के नाम पर वाट्सएप से एपीके फाइल भेजकर उनके बैंक खाते से 9 लाख 49 हजार 364 रुपये 43 पैसे निकाल लिए। पीड़ित विपीन किशोर कुजूर बैंक ऑफ बड़ौदा की रहंगी-चकरभाठा शाखा में संयुक्त अभिरक्षक अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं।

विपीन के अनुसार, वाशिंग मशीन में खराबी आने पर उन्होंने 1 नवंबर 2026 को गूगल पर सैमसंग कंपनी का कस्टमर केयर नंबर तलाशा। इस दौरान उन्हें मोबाइल नंबर 9330372364 मिला। उस पर संपर्क करने पर सामने वाले व्यक्ति ने वाट्सएप के माध्यम से कस्टमर सपोर्ट के लिए एक एपीके फाइल भेजी और जरूरी जानकारी भरने को कहा। उन्होंने फाइल खोलकर अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज किया, लेकिन आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई।