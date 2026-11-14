बिलासपुर में नवंबर के मौसम का अनोखा इतिहास, 17 साल बाद भी नहीं टूटा 9.2 डिग्री का रिकॉर्ड

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। नवंबर की सर्द रातों का एक ऐसा रिकार्ड है, जिसे 17 साल बाद भी मौसम नहीं तोड़ पाया है। वर्ष 2009 में 30 नवंबर को पारा लुढ़ककर 9.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था। ठंड का यह आंकड़ा आज भी नवंबर के मौसम की सबसे सर्द याद बनकर दर्ज है। इधर, न्यायधानी में इस बार मौसम धीरे-धीरे करवट ले रहा है।

दिन की हल्की गर्माहट और रात की बढ़ती ठिठुरन के बीच शुक्रवार को अधिकतम तापमान 29.7 व न्यूनतम 16.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोनों ही सामान्य से नीचे रहे। दस वर्षों के मौसम आंकड़े भी गवाही दे रहे हैं कि नवंबर केवल ठंड की दस्तक का महीना नहीं, तापमान के उतार-चढ़ाव और मौसमी बदलावों का दिलचस्प अध्याय है।

नवंबर के पुराने रिकार्ड भी मौसम की कहानी के कई पहलू सामने रखते हैं। उपलब्ध आंकडों में यह साफ हो गया कि 17 साल बाद भी यह रिकार्ड नहीं टूट सका है। पांच नवंबर 2009 को बिलासपुर का अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। इसी वर्ष 30 नवंबर को न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री दर्ज किया गया। यानी नवंबर में गर्म दिन और सर्द रात, दोनों का इतिहास रहा है। वर्ष 2009 में मासिक वर्षा 47.8 मिलीमीटर और 18 नवंबर को 24 घंटे में सर्वाधिक 21.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई थी। यह आंकड़ा बताता है कि नवंबर का मौसम हर साल एक जैसा नहीं रहता। वहीं पिछले 10 वर्षों के आंकडों से भी स्पष्ट है कि वर्ष 2016 से 2025 तक के आंकडे बता रहे हैं कि पारा कभी भी 11 डिग्री से नीचे नहीं आया। इधर शुक्रवार को बिलासपुर का अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.7 डिग्री कम था। न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री दर्ज हुआ, यह भी सामान्य से 0.2 डिग्री कम रहा। प्रदेश में मौसम शुष्क रहा और अगले पांच दिनों में न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है।