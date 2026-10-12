बिलासपुर में BJP महिला मोर्चा का हल्लाबोल, छात्राओं से दुर्व्यवहार मामले में कांग्रेस भवन का घेराव

नईदुनिया प्रतिनिधि,बिलासपुरः भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला बिलासपुर (शहर एवं ग्रामीण) के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को कांग्रेस सांसद डा़ अंगोमचाबिमोलअकोइजम पर छात्राओं के साथ कथित यौन दुर्व्यवहार के गंभीर आरोपों के विरोध में कांग्रेस भवन का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया गया। महिला मोर्चा ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोष सिद्ध होने पर कठोर कार्रवाई की मांग की है।

प्रदर्शन के दौरान महापौर पूजा विधानी ने कहा कि छात्राओं की सुरक्षा और गरिमा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार का राजनीतिक पक्षपात नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष जांच से ही सच्चाई सामने आएगी। भाजपा प्रदेश मंत्री हर्षिता पांडेय ने कहा कि महिलाओं के सम्मान के मुद्दों पर समाज को एकजुट होना चाहिए तथा पारदर्शी जांच के माध्यम से दोषियों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।