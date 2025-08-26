मेरी खबरें
    इंस्टाग्राम से हुई दोस्ती, प्रेम विवाह करने वाली युवती का शव बोरे में मिला, पति संदेह के घेरे में

    संगीता सोशल मीडिया में बहुत सक्रिय रहती थी। उसी दौरान फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी मुलाकात संजू से हुई थी। दोनों के बीच लगातार बातें होने लगी। उसके बाद संगीता ने संजू के साथ प्रेम विवाह कर लिया।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 26 Aug 2025 09:16:03 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 26 Aug 2025 09:21:31 PM (IST)
    इंस्टाग्राम से हुई दोस्ती, प्रेम विवाह करने वाली युवती का शव बोरे में मिला, पति संदेह के घेरे में
    बोरे में मिला युवती का शव।

    HighLights

    1. शिवनाथ नदी के किनारे बोरे में बंधी महिला की लाश मिली थी।
    2. बोरे से दुर्गंध आने पर ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी।
    3. हत्या के बाद लाश ठिकाने लगाने के लिए नदी में फेंका गया था।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। बिलासपुर में शिवनाथ नदी के किनारे बोरे में बंधी मिली महिला के शव की पहचान हो गई है। महिला भाटापारा क्षेत्र के मूड़ता गांव की रहने वाली 22 वर्षीय संगीता निषाद है। वह बीते चार दिनों से घर से लापता था। शव जब मिला तो बोरी के भीतर लोहे के तार से पत्थर बंधा हुआ था। महिला का पति संजू केंवट बलौदाबाजार जिले के भाटापारा क्षेत्र स्थित धुर्राबंधा गांव का रहने वाला है। पुलिस ने हत्या का संदेह महिला के पति पर व्यक्त किया है।

    बिलासपुर के डीएसपी लालचंद मोहले ने बताया कि रविवार को पचपेड़ी क्षेत्र के शिवटिकारी गांव में शिवनाथ नदी के किनारे बोरे में बंधी महिला की लाश मिली थी। बोरे से दुर्गंध आने पर ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। आशंका है कि हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए नदी में फेंका गया था।

    बताया जा रहा है कि संगीता के गायब होने की शिकायत भी स्वजन ने भाटापारा ग्रामीण थाने में की थी। संजू केंवट फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं।

    पुलिस को आशंका है कि संजू ने पत्नी की हत्या के लाश ठिकाने लगाने के लिए नदी में फेंक दिया था। उन्होंने कहा कि पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद डायरी भाटापारा पुलिस के पास भेजी जाएगी। आगे की जांच भाटापारा पुलिस करेगी। आरोपित के गिरफ्तार होने पर हत्या के कारणों की जानकारी मिलने की बात कही जा रही है।

    सोशल मीडिया से हुई थी मुलाकात

    जानकारी के अनुसार, संगीता सोशल मीडिया में बहुत सक्रिय रहती थी। उसी दौरान फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी मुलाकात संजू से हुई थी। दोनों के बीच लगातार बातें होने लगी। उसके बाद संगीता ने संजू के साथ प्रेम विवाह कर लिया। हत्या की परिस्थितियां अभी अस्पष्ट है। भाटापारा ग्रामीण थाना प्रभारी लाखेश केंवट ने बताया कि संदेही पति के मिलने के बाद ही बातें स्पष्ट हो पाएंगी।

