Bilaspur News: पानी से भरी टंकी में मिली तीन दिन से गायब व्यक्ति की लाश, शराब के नशे में गिरने की आशंका

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। उसलापुर रेलवे स्टेशन के पास बुधवार की रात से गायब श्रमिक की लाश मिली है। इसकी सूचना पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। पीएम रिपोर्ट से श्रमिक की मौत का कारण स्पष्ट होगा।

सिविल लाइन सीएसपी निमितेष सिंह ने बताया कि मंगला के महर्षि स्कूल रोड में रहने वाले सतीश तिवारी(42) रोजी-मजदूरी करते थे। वे बुधवार को घर से निकले थे। रात करीब 1:30 बजे उन्होंने अपने मोबाइल से परिवार वालों से बात की थी। इसके बाद वे घर नहीं लौटे। स्वजन ने दूसरे दिन उनकी तलाश की। इस बीच उनका मोबाइल बंद हो गया था।