छत्तीसगढ़ में धान न बेचने पर भी मिलेगा बोनस: 21 क्विंटल की मजबूरी खत्म, सरकार ने दी ऐतिहासिक छूट

बिलासपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि। खरीफ विपणन सत्र से पहले राज्य सरकार ने किसानों के पक्ष में बड़ा नीतिगत फैसला लेते हुए उपार्जन केंद्रों में 21 क्विंटल धान विक्रय की अनिवार्य बाध्यता खत्म कर दी है। नई व्यवस्था के तहत किसान अब अपनी जरूरत और सुविधानुसार ही धान बेच सकेंगे। काश्तकारों को बेची गई मात्रा पर समर्थन मूल्य और 21 क्विंटल के दायरे में शेष बची उपज पर ''''कृषक उन्नति योजना'''' के तहत सीधे अंतर राशि (बोनस) का भुगतान किया जाएगा।

अब तक किसानों के सामने यह मजबूरी रहती थी कि योजना का पूर्ण लाभ लेने के लिए उन्हें पूरा कोटा सोसायटियों में खपाना पड़ता था। नए प्रावधान से घरेलू जरूरत, बीज और खुले बाजार में ऊंचे दाम पर धान रोकने की खुली छूट मिल गई है। डिजिटल क्राप सर्वे (डीसीएस) में दर्ज रकबे और फसल के आधार पर किसानों को अधिकतम 13,839 रुपये प्रति एकड़ तक की आदान सहायता राशि सीधे बैंक खाते में दी जाएगी।