छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से पहले दंतेवाड़ा के किसानों का एलान, मांग पूरी नहीं हुई तो नहीं बेचेंगे धान

नईदुनिया न्यूज, दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने जा रही है। इसे लेकर प्रदेशभर के किसान अपनी उपज बेचने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दंतेवाड़ा जिले में खरीदी शुरू होने से पहले ही किसानों ने विरोध का बिगुल फूंक दिया है।

अपनी मांगों को लेकर लामबंद किसानों ने स्पष्ट ऐलान किया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक वे सरकारी खरीदी केंद्रों में अपना धान नहीं बेचेंगे। किसानों का कहना है कि दंतेवाड़ा जिले में बड़ी संख्या में किसान जैविक पद्धति से खेती करते हैं। यहां पारंपरिक तरीके से धान की पैदावार की जाती है तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों का सीमित उपयोग होता है। इसके कारण उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता है, लेकिन धान की गुणवत्ता बेहतर रहती है।