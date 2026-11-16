सीजी नंबर की कार से पायलटिंग कर झारखंड 'बूचड़खाने' ले जा रहे थे भैंसें, दो तस्कर धराए

नईदुनिया प्रतिनिधि,अंबिकापुर: बलरामपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों से लगातार हो रही मवेशी तस्करी पर चांदो पुलिस ने कार्रवाई की है। सामरी की ओर से क्रूरता पूर्वक पिकअप में ठूंस-ठूंसकर छह भैंसों को बूचड़खाना झारखंड ले जाया जा रहा था, जिसमें से एक भैंस की दम घुटने से मौत हो चुकी थी।

पुलिस ने घेराबंदी कर पांच जीवित भैंसों को बूचड़खाने जाने से बचाया और दो अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है।पिकअप और पायलटिंग में लगी अर्टिगा कार को जब्त किया गया है। आरोपितों से पूछताछ में अंतरराज्यीय मवेशी तस्कर गिरोह के सदस्यों का नाम भी पता चला है जिनकी तलाश शुरू कर दी गई है।

पुलिस के अनुसार 15 नवंबर की सुबह सूचना मिली कि सामरी की ओर से एक पिकअप में कुछ लोग भैंसों को भरकर क्रूरतापूर्वक झारखंड के बूचड़खाना ले जा रहे हैं। थाना प्रभारी चांदो निरीक्षक मनीष कुमार नेताम ने टीम के साथ चांदो-सामरी मार्ग के कंठीघाट तीनमोड़वा ग्राम मगाजी मेन रोड पर घेराबंदी की। पुलिस को देखकर पिकअप वाहन क्रमांक जेएच 03 एजे 8202 के चालक और साथी वाहन छोड़कर फरार हो गए। वहीं पायलटिंग कर रही अर्टिगा कार क्रमांक सीजी 16 सीआर 1658 को पुलिस ने पकड़ लिया।

अर्टिगा में सवार दो आरोपितों को पकड़ा गया। इनकी पहचान नौसाद अंसारी पिता समीउल्लाह अंसारी (25) निवासी मानपुर थाना रंका जिला गढ़वा झारखंड और समसीर अंसारी पिता रुस्तम अंसारी (21) निवासी मोमीनपुर थाना रंका जिला गढ़वा झारखंड के रूप में हुई है।पिकअप की तलाशी लेने पर उसमें पांच जीवित भैंस और एक मृत भैंस मिली। सभी को ठूंस-ठूंसकर क्रूरतापूर्वक भरा गया था।