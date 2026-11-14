किसान रजिस्ट्रेशन का एपीके भेजकर व्यवसायी के खाते में सेंध, 10 लाख दूसरे खाते में ट्रांसफर

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: सरकारी योजना के नाम पर भेजी गई एक एपीके फाइल व्यवसायी को लाखों रुपये की चपत लगा गई। साइबर जालसाजों ने पीएम किसान न्यू रजिस्ट्रेशन के नाम से वाट्सएप पर फाइल भेजकर व्यवसायी के मोबाइल तक पहुंच बना ली। इसके बाद उनकी पत्नी के नाम पर जारी क्रेडिट कार्ड से 10 लाख 22 हजार रुपये दूसरे खाते में ट्रांसफर कर लिए। उन्होंने तत्काल बैंक से संपर्क कर खाते और एटीएम को ब्लाक कराया तथा साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई।

मामले में सिविल लाइन पुलिस ने जुर्म दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिविल लाइन टीआइ रविशंकर तिवारी ने बताया कि क्षेत्र के मंगला चौक स्थित रियल हैवेंस अपार्टमेंट निवासी आनंद अग्रवाल व्यवसायी हैं। उन्होंने शिकायत में बताया कि छह नवंबर को उनके वाट्सएप पर एक अनजान नंबर से पीएम किसान न्यू रजिस्ट्रेशन नाम से एपीके फाइल भेजी गई थी। फाइल को सरकारी प्रक्रिया से जुड़ा समझकर उन्होंने मोबाइल में इंस्टाल कर लिया।