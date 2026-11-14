मंदिर की दीवार में छिपा बैठा था आठ फीट का अजगर, दो घंटे की मशक्कत से रेस्क्यू

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: हरदीबाजार क्षेत्र में एक घर के आंगन में बने मंदिर की दीवार के भीतर आठ फीट लंबे अजगर के छिपकर बैठने से परिवार के सदस्यों में हड़कंप मच गया। अजगर दीवार के अंदर ऐसी जगह पर मौजूद था, जहां से उसे बाहर निकालना काफी मुश्किल था।

परिवार के लोगों ने अपने स्तर पर उसे निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर वन्यजीव रेस्क्यू टीम से मदद मांगी। परिवार के सदस्यों ने वन्यजीव रेस्क्यू टीम के प्रमुख जितेंद्र सारथी को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही उन्होंने हरदीबाजार क्षेत्र में टीम के सदस्य राकेश मानिकपुरी को मौके पर भेजा। घटनास्थल पर पहुंचकर राकेश ने स्थिति का जायजा लिया। अजगर दीवार के भीतर छिपा हुआ था। ऐसे में उसे बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित बाहर निकालना चुनौतीपूर्ण था। काफी मशक्कत के बाद अजगर को निकालने के लिए मंदिर की दीवार का कुछ हिस्सा तोड़ना पड़ा। इसके बाद करीब दो घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम ने अजगर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।