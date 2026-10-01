स्वतंत्र गवाह मुकरने पर भी नहीं बचे गांजा तस्कर, हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः जशपुर के दानिमुड़ा निवासी मुकेश राम यादव को 40 किलो गांजा की बरामदगी के मामले में 14 साल की सजा बरकरार रहेगी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 15 जून 2026 को उसकी अपील खारिज करते हुए विशेष न्यायालय की सजा को कायम रखा। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने पर भी मुकेश को राहत नहीं मिली।

सुप्रीम कोर्ट ने 29 सितंबर को विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।मुकेश राम यादव, उम्र 30 वर्ष, ग्राम दानिमुड़ा, थाना फरसाबहार, जिला जशपुर का निवासी है। अंबिकापुर के विशेष न्यायालय ने 6 मार्च 2025 को उसे स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20(बी)(ii)(सी) के तहत दोषी ठहराते हुए 14 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। जुर्माना न देने पर दो साल अतिरिक्त कारावास का आदेश था।