बिलासपुर में धान खरीदी के कड़े नियम: ओटीपी व्यवस्था बंद, अब किसान या नामिनी की मौजूदगी अनिवार्य

नईदुनिया प्रतिनिधि,बिलासपुर: समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर सहकारी समितियों ने सख्त नियम जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि टोकन फार्म भरते समय किसी भी तरह की त्रुटि का समाधान केंद्र स्तर पर नहीं होगा। इस बार ओटीपी का विकल्प भी पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जिससे केवल वास्तविक किसान या नामिनी की मौजूदगी में ही तौल हो सकेगी। आवेदन में जरा सी लापरवाही किसानों को भारी पड़ सकती है और उपार्जन केंद्र से उनका धान सीधे लौटाया जा सकता है।

जिले के सभी उपार्जन केंद्रों में पारदर्शी खरीदी के नाम पर जारी किए गए कड़े दिशा-निर्देशों ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। समितियों ने साफ चेतावनी दी है कि टोकन आवेदन भरते समय रकबा और अन्य जानकारी पूरी सावधानी से दर्ज कराई जाए, क्योंकि एक बार त्रुटि होने पर सुधार का कोई विकल्प नहीं मिलेगा।