बिलासपुर में मेडिकल व्यवसायी को प्रेमजाल में फंसाकर ब्लैकमेल, युवती ने वसूले चार लाख से ज्यादा रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: मेडिकल व्यवसायी को प्रेम संबंधों में उलझाकर ब्लैकमेल करने और चार लाख रुपये से अधिक की वसूली का मामला सामने आया है। व्यवसायी के संस्थान में कंप्यूटर आपरेटर के पद पर काम करने वाली युवती ने फोटो और वीडियो प्रसारित कर बदनाम करने की धमकी देकर उससे अलग-अलग किस्तों में रकम वसूली। चार लाख रुपये से अधिक लेने के बाद भी युवती की मांग बंद नहीं हुई।

लगातार मिल रही धमकियों और पैसों की मांग से परेशान होकर व्यवसायी ने आखिरकार कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद युवती के खिलाफ एक्सटार्शन का अपराध दर्ज कर लिया है। कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले मेडिकल व्यवसायी ने एक जरूरतमंद युवती को अपने संस्थान में कंप्यूटर आपरेटर के पद पर काम पर रखा था। काम के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और दोनों के बीच संबंध भी बन गए। कुछ समय बाद युवती की शादी किसी दूसरे युवक से हो गई, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सका। युवती ससुराल छोड़कर अलग रहने लगी। इसके बाद युवती ने फिर से मेडिकल व्यवसायी से संपर्क करना शुरू कर दिया। व्यवसायी ने जब उससे संबंध रखने से इन्कार किया तो युवती पुराने फोटो और वीडियो प्रसारित करने की धमकी देने लगी।

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