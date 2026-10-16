26 साल बाद भी कैट का गठन नहीं, छोटी सी गलती सुधारने 250 KM जबलपुर की करनी पड़ती है यात्रा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की स्थापना को 26 साल पूरे होने को है। लंबे अरसे बाद भी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) का गठन नहीं हो पाया है। अब भी जबलपुर तक दौड़ लगानी पड़ती है। स्थिति ये कि सर्किट कोर्ट हर दो महीने में एक सप्ताह के लिए बिलासपुर में बैठती है। अर्थात एक वर्ष में मात्र पांच बार।

आवेदनों में अगर गलती हो जाए और इसे सुधारना आवश्यक हो, तो फिर जबलपुर तक यानी 250 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सीनियर लायर फोरम बिलासपुर की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से उत्तर मांगा है।