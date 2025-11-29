मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    बीच सड़क कार रोककर काटा Birthday Cake, फिर पुलिस ने दिया अपने अंदाज में 'GIFT'

    बिलासपुर में बीच सड़क पर गाड़ी रोककर बर्थडे मनाना कुछ युवकों को भारी पर गया। घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी युवकों को थाने बुलाकर उनसे कान पकड़वाया और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की।

    By Mohammad Safraj Memon
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 29 Nov 2025 10:58:32 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 29 Nov 2025 11:04:44 AM (IST)
    बीच सड़क कार रोककर काटा Birthday Cake, फिर पुलिस ने दिया अपने अंदाज में 'GIFT'
    आरोपी युवकों से पकड़वाया कान

    HighLights

    1. युवकों ने बीच सड़क पर कार रोककर मनाया बर्थडे पार्टी
    2. लोगों को हुई परेशानी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
    3. पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट ने युवकों के खिलाफ की कार्रवाई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। शहर के कुदुदंड शिव चौक के पास कुछ युवकों के सड़क घेरकर बर्थडे पार्टी करने और हंगामा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब युवक ने इसका विरोध किया, तो उससे भी युवकों ने हुज्जतबाजी की। इसका वीडियो एक सप्ताह बाद वायरल हो गया। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की।

    पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की। पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट और अलग-अलग धाराओं में जुर्म दर्ज कर तीनों युवकों को पकड़ लिया है। युवकों को थाने लाकर कान पकड़वाए गए। साथ ही उनके खिलाफ अलग-अलग धाराओं में कार्रवाई की गई है।


    सीएसपी निमितेष सिंह ने बताया कि कुदुदंड में रहने वाले आशीष साहू, शुभ राव जड़ीत और हिमांशु गुप्ता 21 नवंबर की रात शिव चौक के पास जन्मदिन मना रहे थे। इस दौरान युवकों ने बीच सड़क पर जीप खड़ा कर दिया था। इससे चौक पर आने जाने वालों को परेशानी हो रही थी। लोगों ने इसका विरोध किया तो प्रशासन से इसकी अनुमति लेने की बात कहने लगे।

    करीब एक सप्ताह बाद गुरुवार को इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। इधर मोहल्ले में ही रहने वाले ट्रांसपोर्टर ने इसकी शिकायत थाने में की। शिकायत पर पुलिस ने तीनाें आरोपित के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है। तीनों युवकों को थाने लाकर कान पकड़वाया गया है।

    बीच सड़क पर स्टंट करना पड़ा भारी

    बिलासपुर के रिवर व्यू पर एक युवक कार के दरवाजे खोलकर स्टंट कर रहा था। इसका उसने अपने दोस्त से ड्रोन से वीडियो बनवाया। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो मिलने पर सिविल लाइन पुलिस की ओर से आरोपित युवक और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया है।

    naidunia_image

    सिविल लाइन सीएसपी निमितेष सिंह ने बताया कि गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें प्रसुन यादव(21) निवासी निरतू थाना सीपत कार का दरवाजा खोलकर स्टंट कर रहा था। कार को उसके गांव का ही आदित्य राणा चला रहा था।

    naidunia_image

    यह भी पढ़ें- CG News: दुष्कर्म की कोशिश के मामले में सक्ती के राजा को हाई कोर्ट से राहत, निचली अदालत का फैसला किया रद

    दोनों ने गांव के ओंकार पटेल से ड्राेन से वीडियो बनवाया। वीडियो के आधार पर कार ड्राइवर और उसके साथियों की पहचान की गई। आरोपित युवकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.