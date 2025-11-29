बीच सड़क कार रोककर काटा Birthday Cake, फिर पुलिस ने दिया अपने अंदाज में 'GIFT'

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। शहर के कुदुदंड शिव चौक के पास कुछ युवकों के सड़क घेरकर बर्थडे पार्टी करने और हंगामा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब युवक ने इसका विरोध किया, तो उससे भी युवकों ने हुज्जतबाजी की। इसका वीडियो एक सप्ताह बाद वायरल हो गया। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की।

पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की। पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट और अलग-अलग धाराओं में जुर्म दर्ज कर तीनों युवकों को पकड़ लिया है। युवकों को थाने लाकर कान पकड़वाए गए। साथ ही उनके खिलाफ अलग-अलग धाराओं में कार्रवाई की गई है।