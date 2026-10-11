CG ब्लैकमेलिंग केस: अश्लील मैसेज भेज 2.5 लाख और 2 किलो सोना मांगने वाले को सुप्रीम कोर्ट से झटका

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: चांपा में एक व्यक्ति की पत्नी को अश्लील और अपमानजनक संदेश भेजने, परिवार को जान से मारने की धमकी देने और 2.50 लाख रुपये व दो किलो सोना मांगने के आरोपित छत्तापल चंद्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है।

न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने अग्रिम जमानत देने का आधार नहीं पाते हुए पांच अक्टूबर 2026 को विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी। इससे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का 31 अगस्त 2026 का आदेश बरकरार है। अभियोजन के अनुसार, प्रकाश इंडस्ट्रीज चांपा में प्रबंधक विनय कुमार बाजपेयी ने 28 अप्रैल 2026 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

उनका आरोप था कि 17 से 27 अप्रैल के बीच किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी पत्नी को वाट्सएप पर अश्लील और गाली-गलौज वाले संदेश भेजे। संदेशों में अश्लील वीडियो प्रसारित करने की धमकी देने के साथ 2.50 लाख रुपये और दो किलो सोने की मांग की गई। मांग पूरी नहीं होने पर उनके बेटे की हत्या कर शव हनुमानधारा नदी में फेंकने की धमकी भी दी गई। जांच के दौरान संबंधित मोबाइल नंबर की काल डिटेल खंगाली गई। पुलिस के अनुसार, नंबर के धारक राहुल बरेठ ने बताया कि उसने अपना व्हाट्सएप खाता सह-आरोपित जानकी सिदार को इस्तेमाल करने दिया था। अभियोजन ने आरोप लगाया कि जानकी सिदार ने भूमिका चंद्रा और छत्तापल चंद्रा के साथ मिलकर संदेश भेजने, धमकाने और रुपये व सोना वसूलने की साजिश रची।