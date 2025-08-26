CG News: कोर्ट में सुनवाई के दौरान पत्नी को आया गुस्सा, जज के सामने पति को पीटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: कुटुंब न्यायालय में पारिवारिक मामले की सुनवाई के दौरान पति ने पत्नी से घर चलने की जिद की। इस दौरान पत्नी ने पति को धक्का दिया तो वह गिरकर लहूलुहान हो गया। साथ ही पत्नी ने मारपीट की। इधर लहूलुहान युवक को देखकर कोर्ट के कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। इस पर पुलिस ने घायल का उपचार कराया है। दोनों पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने मामले को जांच में लिया है।

पत्नी के धक्का देते ही बेहोश हुआ पति तिफरा में रहने वाले जे. शिवशंकर राव ने बताया कि वे कानून की पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी पत्नी ए. संध्या राव अधिवक्ता हैं। शिवशंकर राव ने बताया कि उनका पत्नी से पारिवारिक मामले को कुटुंब न्यायालय में मामला चल रहा है। सोमवार को न्यायालय में मामले की सुनवाई थी। इसमें शामिल होने के लिए पति-पत्नी कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान युवक ने मजिस्ट्रेट के सामने पत्नी को घर चलकर साथ में रहने की जिद करने लगा। इस दौरान उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया। इतना होने पर पत्नी ने उसका हाथ छुड़ाकर साथ ही नहीं जाने की बात कही। साथ ही उसे धक्का दे दिया।