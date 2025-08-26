मेरी खबरें
    CG News: कोर्ट में सुनवाई के दौरान पत्नी को आया गुस्सा, जज के सामने पति को पीटा

    CG Court News: कोर्ट में सुनवाई के दौरान चोट लगने के कारण युवक लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। इसे देख कोर्ट के कर्मचारियों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। इस पर सिविल लाइन पुलिस की टीम ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। सोमवार को मजिस्ट्रेट के सामने हुए विवाद के बाद एक बार फिर से कोर्ट परिसर में सुरक्षा का मुद्दा उठने लगा है।

    By Mohammad Safraj Memon
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 26 Aug 2025 09:50:54 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 26 Aug 2025 12:49:10 PM (IST)
    CG News: घायल जे. शिवशंकर राव।

    1. कोर्ट में सुनवाई के दौरान पत्नी ने खोया आपा
    2. घायल पति को पु्लिस ने पहुंचाया हॉस्पिटल
    3. कोर्ट में पहले भी कई बार हुई हैं ऐसी घटनाएं

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: कुटुंब न्यायालय में पारिवारिक मामले की सुनवाई के दौरान पति ने पत्नी से घर चलने की जिद की। इस दौरान पत्नी ने पति को धक्का दिया तो वह गिरकर लहूलुहान हो गया। साथ ही पत्नी ने मारपीट की। इधर लहूलुहान युवक को देखकर कोर्ट के कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। इस पर पुलिस ने घायल का उपचार कराया है। दोनों पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने मामले को जांच में लिया है।

    पत्नी के धक्का देते ही बेहोश हुआ पति

    तिफरा में रहने वाले जे. शिवशंकर राव ने बताया कि वे कानून की पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी पत्नी ए. संध्या राव अधिवक्ता हैं। शिवशंकर राव ने बताया कि उनका पत्नी से पारिवारिक मामले को कुटुंब न्यायालय में मामला चल रहा है। सोमवार को न्यायालय में मामले की सुनवाई थी। इसमें शामिल होने के लिए पति-पत्नी कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान युवक ने मजिस्ट्रेट के सामने पत्नी को घर चलकर साथ में रहने की जिद करने लगा। इस दौरान उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया। इतना होने पर पत्नी ने उसका हाथ छुड़ाकर साथ ही नहीं जाने की बात कही। साथ ही उसे धक्का दे दिया।

    पत्नी के धक्के से युवक गिर गया। उसके सिर किसी चीज से टकराया। जिससे चोट लगने के कारण युवक लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। इसे देख कोर्ट के कर्मचारियों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। इस पर सिविल लाइन पुलिस की टीम ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। इलाज के बाद दोनों पक्ष ने घटना की शिकायत सिविल लाइन थाने में की है। इस पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    अधिवक्ता और पक्षकार के बीच हो चुकी है मारपीट

    कुछ दिन पहले कुटुंब न्यायालय परिसर में अधिवक्ता और पक्षकार के बीच फीस को लेकर हुए विवाद के बाद मारपीट का मामला सामने आया था। इस दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा का मुद्दा उठा था। इसके अलावा कोर्ट परिसर में सुनवाई के लिए पहुंचे पक्षकारों के बीच मारपीट के भी मामले सामने आ चुके हैं। सोमवार को मजिस्ट्रेट के सामने हुए विवाद के बाद एक बार फिर से कोर्ट परिसर में सुरक्षा का मुद्दा उठने लगा है।

