CG Crime: ब्लाइंड स्कूल की दीवार फांदकर भाग निकला मूक-बधिर छात्र, सुरक्षा पर उठे सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। सिरगिट्टी क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित ब्लाइंड स्कूल की दीवार फांदकर यहां पढ़ने आया छात्र भाग निकला। शुक्रवार की रात करीब एक बजे हुई इस घटना की जानकारी स्कूल प्रबंधन ने शनिवार की दोपहर थाने में दी। इसके बाद पुलिस की टीम स्कूल से भागे मूक-बधिर छात्र की तलाश शुरू कर दी है। घटना की जानकारी छात्र के स्वजन को भी दी गई है। इसके साथ ही उसके गृहग्राम और आसपास के शहरों में छात्र की तलाश की जा रही है।
समाज कल्याण विभाग की ओर से तिफरा सब्जी मंडी के पास ब्लाइंड स्कूल का संचालन किया जाता है। यहां पर आवासीय सुविधा के साथ मूक-बधिर छात्रों को पढ़ाया जाता है। स्कूल में जशपुर निवासी उत्तम जगत(19) ने एक महीने पहले ही एडमिशन लिया था। यहां पर रहकर वह पढ़ाई कर रहा था। शुक्रवार की रात सभी छात्र भोजन करने के लिए चले गए। दूसरे दिन सुबह जब सब जागे तो उत्तम गायब था।
स्कूल प्रबंधन की ओर से गायब छात्र की जानकारी पुलिस को देने के बजाए खुद ही उसकी तलाश शुरू की गई। दोपहर तक उसका पता नहीं चलने पर स्कूल प्रबंधन की आरे से इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। तब पुलिस की टीम स्कूल पहुंची। स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच करने पर पता चला कि छात्र रात करीब एक दीवार फांदकर फरार हुआ है। इसके बाद पुलिस ने शहर के अलग-अलग जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज लेकर भागे छात्र की तलाश कर रही है। घटना की जानकारी छात्र के स्वजन को भी दी गई है। पुलिस ने बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की है। शनिवार की देर रात तक छात्र का पता नहीं चल पाया है।
ब्लाइंड स्कूल के बगल में आश्रयदत्त कर्मशाला संचालित की जाती है। यहां पर कोरबा जिले में रहने वाली छात्रा प्रशिक्षण ले रही थी। यहां आने के करीब एक महीने बाद ही छात्रा की संदिग्ध परिस्थितयों में लाश मिली थी। स्वजन ने आरोप लगाया कि उसे छत से धक्का देकर गिराया गया। इधर पुलिस की जांच में सामने आया कि प्रशिक्षण ले रहे एक युवक से छात्रा का झगड़ा हुआ था। जिसके कारण छात्रा ने छत से कूदकर जान दी। पुलिस ने मामले में आरोपित को गिरफ्तार भी किया है।
कुछ दिन पहले स्कूल में छात्रा की मौत और अब छात्र के फरार होने की घटना सामने आने के बाद स्कूल प्रबंधन सवालों के घेरे में आ गया है। छात्र के फरार होने के बाद स्कूल प्रबंधन की ओर से पुलिस को सूचना देने में करीब 12 घंटे लगा दिए गए। इससे स्कूल की कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में आ गई है। वहीं, छात्र किन परिस्थितयों में आधी रात स्कूल से भागा इस पर भी सवाल उठ रहे हैं।
