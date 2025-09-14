CG Crime: ब्लाइंड स्कूल की दीवार फांदकर भाग निकला मूक-बधिर छात्र, सुरक्षा पर उठे सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। सिरगिट्टी क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित ब्लाइंड स्कूल की दीवार फांदकर यहां पढ़ने आया छात्र भाग निकला। शुक्रवार की रात करीब एक बजे हुई इस घटना की जानकारी स्कूल प्रबंधन ने शनिवार की दोपहर थाने में दी। इसके बाद पुलिस की टीम स्कूल से भागे मूक-बधिर छात्र की तलाश शुरू कर दी है। घटना की जानकारी छात्र के स्वजन को भी दी गई है। इसके साथ ही उसके गृहग्राम और आसपास के शहरों में छात्र की तलाश की जा रही है।

समाज कल्याण विभाग की ओर से तिफरा सब्जी मंडी के पास ब्लाइंड स्कूल का संचालन किया जाता है। यहां पर आवासीय सुविधा के साथ मूक-बधिर छात्रों को पढ़ाया जाता है। स्कूल में जशपुर निवासी उत्तम जगत(19) ने एक महीने पहले ही एडमिशन लिया था। यहां पर रहकर वह पढ़ाई कर रहा था। शुक्रवार की रात सभी छात्र भोजन करने के लिए चले गए। दूसरे दिन सुबह जब सब जागे तो उत्तम गायब था।